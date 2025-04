Paura per una scolaresca in gita, pullman finisce contro un tir sull’A1 a Frosinone

Un pullman con a bordo una scolaresca in gita si è scontrato questa mattina, sull’autostrada A1, con un mezzo pesante. Il pullman trasportava una quarantina di bambini di una scuola elementare di Frosinone, diretta in gita a Salerno, ed è rimasto coinvolto in un incidente con il camion nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il pullman ha tamponato violentemente il Tir. Nell’impatto, alcuni dei bambini a bordo hanno riportato lievi ferite e un forte stato di shock. Più serie, ma comunque non gravi, le condizioni dell’autista del bus, trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

In un primo momento era stato anche richiesto l’intervento di un elicottero del 118, poi rientrato. Immediato l’intervento dei soccorsi, con la presenza sul posto dei vigili del fuoco, del personale medico dell’Ares 118, degli operatori della società Autostrade per l’Italia e della Polizia Stradale di Cassino, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità. Il tratto interessato ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. I genitori degli alunni sono stati radunati nell’area di sosta Varlese dove si è attivata, grazie all’Ares 118 presente con una decina di mezzi e medici e infermieri, una rete di assistenza e informazione in attesa di ricevere aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dei bambini, tutti comunque affidati alle cure del personale sanitario e in buone condizioni generali.