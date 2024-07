Usa 2024, primo comizio di Trump dopo l’attentato. Bill e Hillary Clinton sostengono Biden [Politica – Estera]

A pochi giorni dall’ufficializzazione della sua investitura a candidato dei Repubblicani e ad una settimana esatta dall’attentato in cui ha rischiato di morire per mano del 20enne Thomas Matthew Crooks,. Lo fa a Grand Rapids,, uno degli Stati in cui potrebbe decidersi la corsa presidenziale a novembre., senatore dell'Ohio. “Sarà un grande vicepresidente”, lo esalta il tycoon prendendo la parola. Prima di lanciarsi in un discorso da oltre 100 minuti, durante il quale ha ritrovato i toni agguerriti contro, “un incapace”. Non si è salvata neanche Kamala Harris. “È pazza ma non come Nancy Pelosi”.

“Vogliono farmi sembrare un estremista” quando invece “ho preso una pallottola per la democrazia” dice – tornando sull'attentato – il tycoon che non indossa più il grande cerotto bianco all'orecchio che lo ha accompagnato negli ultimi giorni. Trump elogia poi i leader populisti: “Xi e Putin – dice – sono leader intelligenti e tenaci che amano il loro Paese”. Cita anche il premier ungherese Viktor Orban: ha ragione nel dire che “dobbiamo avere qualcuno che ci protegga”. E assicura al suo popolo: “Tra meno di quattro mesi vinceremo, qui in Michigan e in tutti gli Usa. Torneremo alla Casa Bianca con una vittoria a valanga” in quella che sarà “l’elezione più importante nella storia del Paese”.



Non si fermano intanto le indiscrezioni che vedono Joe Biden a un passo dal ritiro per la corsa alla Casa Bianca. Le dichiarazioni ufficiali smentiscono però le voci: “Tornerò a fare campagna la settimana prossima”, assicura il presidente Usa, colpito dal Covid. Un endorsement importante arriva invece dall'ex presidente Bill Clinton e l'ex segretaria di stato Hillary Clinton che, secondo quanto riportato da Nbc, sostengono la decisione di Joe Biden di restare in corsa e hanno anzi incoraggiato i donatori a restare con lui. Secondo le fonti dell'Nbc, i Clinton sono rimasti in contatto con la Casa Bianca e si sono offerti di aiutare.