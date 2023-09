Ustica, l’ex premier Amato: “L’aereo fu colpito da un missile francese”

presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, che all'Adnkronos dice: “Ripercorre l'intera vicenda e mette insieme tutte le informazioni di cui la magistratura è già in possesso ma le ridice con il tono giusto di chi non può accettare che nel nostro Paese si sappia che ci hanno abbattuto un aereo civile, si sappia – ce lo dice Cossiga – che sono stati i francesi e. Purtroppo la magistratura – sottolinea la Bonfietti – non è ancora riuscita a chiudere e a mandare alla politica il segnale importante di attivarsi in maniera più forte per ottenere risposte che, da anni, vogliamo perché, la sua presenza c'è sempre stata e oggi ribadisce e ripercorre tutte le pagine scritte e chiede con forza che la politica si attivi. Sono con lui, lottiamo davvero tutti insieme”.