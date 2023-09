Figlio colto da malore in casa muore a 53 anni, l’anziana madre cade e sbatte il capo

Non è sopravvissuto a un malore che lo ha colpito ieri mentre si trovava in casa insieme agli anziani genitori Sergio Moresco, thienese di 53 anni, di professione assicuratore, per il quale e per la madre ieri poco dopo mezzogiorno sono state inviate due ambulanze in loro soccorso. Pare che la pensionata, 84enne, sia inciampata nelle fasi convulse in seguito allo stato di malessere del figlio, sbattendo la testa sul pavimento. Si trova ricoverata dal primo pomeriggio di ieri in ospedale, in prognosi riservata.

Sul posto, oltre alle due autolettighe inviate in via Fratelli Brusaterra nel quartiere della Conca a sud del centro di Thiene, era giunto il velivolo d’emergenza a intervento aereo rapido del 118, pronto a issare a bordo e traportare nel polo sanitario di Vicenza la vittima del probabile infarto nel caso le manovre di rianimazione praticate all’interno della villetta avessero sortito l’esito sperato. Così, purtroppo, non è stato, e uno dei medici presenti ha dovuto certificare il decesso di Moresco.

La madre anziana – C.C. le sue iniziali – si trova sotto osservazione nel centro sanitario di Santorso. Avrebbe riportato una vistosa ferita alla testa nella caduta, ed è stata sottoposta ai previsti accertamenti diagnostici per escludere lesioni occulte conseguenti al trauma cranico riportato. Salvo complicazioni, per quanto riguarda la sua salute sul piano fisico, dovrebbe riprendersi. Sotto choc per gli eventi drammatici di ieri il padre della vittima e marito dell’infortunata, che ha soccorso entrambi chiedendo al contempo aiuto.

Sergio Moresco che non era sposato e non aveva figli, lascia nel lutto improvviso i genitori e il fratello con la famiglia e gli altri parenti e amici che avevano avuto modo di apprezzarlo, attoniti di fronte alla notizia del suo prematuro addio. Dalla Procura di Vicenza, informata di quanto avvenuto a Thiene dai Carabinieri, non è giunto l’ordine di effettuare alcun esame autoptico sulla salma del thienese, concedendo così il nulla osta alla cerimonia di saluto. Si terrà martedì mattina, alle 9.30, nella chiesa dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, in Conca.