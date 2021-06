Vaccini anti-Covid: via libera alle prenotazioni senza fasce d’età

Secondo l’ultimo bollettino Covid, sono 2.897 i nuovi positivi al coronavirus in Italia, emersi dopo 226.272 tamponi processati. I decessi sono stati 62. Dall’inizio della pandemia le vittime totali sono state 126.283. Il tasso di positività è all’1,3%, in lieve rialzo rispetto all’1,1% registrato martedì. Le terapie intensive si mantengono sempre sotto quota mille.

Intanto sono arrivate a quota 40 milioni le dosi di vaccino distribuite alla regioni in tutta Italia. Somministrate finora l’88,7% del totale distribuito, con il 22,66% della popolazione over 12, che ha completato il ciclo vaccinale. A questi vanno aggiunti circa altri 11 milioni di italiani che hanno già ricevuto la prima dose. E da oggi, tutti possono prenotare il vaccino anti-Covid. E’ quanto sottolinea, su Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza che ha aggiunto: “Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile”.

E il via libera alle vaccinazioni senza fasce di età ridisegna i piani delle varie Regioni. L’Abruzzo punta sui giovani e da domani chiunque dai 16 anni in su potrà prenotarsi. Anche in Alto Adige via alle prenotazioni per la fascia 16-18. La Calabria è invece pronta a vaccinare anche gli adolescenti over12. In Campania via alle somministrazioni per i maturandi.

Il presidente della commissione tedesca dei vaccini Stiko, Thomas Martens, chiede cautela sulle vaccinazioni ai bambini fra i 12 e i 15 anni: “Somministrare il vaccino anticovid ai bambini non sarebbe come dare una caramella alla liquirizia, si tratta di un intervento medico, e va fatto se vi sono i presupposti”. Stando alla commissione, l’indicazione per una vaccinazione nell’infanzia deve essere presa “su una base di evidenze che sia più solida possibile”.