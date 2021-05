Vaccini, il generale Figliuolo: “Acceleriamo per gli over 65 poi apriremo a tutte le classi di età”

. Infatti, si apprende che per il secondo giorno consecutivo il nostro Paese ha superato quota 500mila somministrazioni in sole 24 ore. Sale così a oltre 20 milioni il totale delle dosi inoculate. Sul fronte estero, negli Stati Uniti è salito a 103 milioni il numero di americani immunizzati. Tutto questo mentre in India la pandemia non concede tregua.

Le parole del commissario per l’emergenza sanitaria. Il generale Francesco Paolo Figliuolo visitando l’hub capitolino di Porta di Roma ha detto: “Dobbiamo premere sulle classi over 60 e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero”. Ricordiamo che per gli over 60 la media di somministrazioni è ancora bassa.

L’annuncio della Lombardia. La vicepresidente regionale e assessore al Welfare Letizia Moratti su Twitter ha scritto: “Un milione di lombardi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino (per il 60% over 80). 2,5 milioni con un almeno una dose, con una media superiore a 100mila vaccinazioni. Già adesso la Lombardia è la prima Regione che raggiungerà l’immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale”.