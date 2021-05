Noel Gallagher, il nuovo singolo “We’re On Our Way Now” sarà seguito da un greatest hits

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo aver pubblicato il nuovo singolo “We’re On Our Way Now”, Noel Gallagher ha annunciato l’arrivo di un’antologia intitolata “Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)” che uscirà l’11 giugno per festeggiare il decennale della band dell’artista.

Il greatest hits conterrà le più belle canzoni degli High Flying Birds e due inediti, compreso il nuovo singolo. L’album uscirà in varie versioni su CD, vinile e in un’edizione speciale per il Record Store Day.