Virus dengue, allerta in Italia: controlli e aerei disinfettati a Fiumicino

I sintomi: generalmente nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara si scatena una febbre anche molto alta, accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini. La dengue ha un tasso di mortalità molto basso, circal’1% dei casi che però sale al 40% quando la malattia si complica nella forma emorragica. In circa il 75% dei casi la malattia è asintomatica e passa inosservata.

Il vaccino contro la febbre dengue è stato approvato in Italia a settembre scorso. Sarà disponibile dalla prossima settimana all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma che è fra i primi centri a ricevere le dosi. Visita e vaccino sono a carico dell’utente. Lo scorso settembre l’Aifa ha infatti dato il via libera all’unico vaccino per la prevenzione della malattia anche per chi non ha avuto una precedente esposizione al virus e senza la necessità di dover eseguire un test pre-vaccinale e sono sufficienti 2 dosi per raggiungere l’immunizzazione.