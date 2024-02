Retta agevolata per i thienesi all’Opera Immacolata: accordo rinnovato anche nel 2024

Era stata avviata nel maggio 2023 la collaborazione tra Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus e l’amministrazione comunale di Thiene per attivare agevolazioni economiche in favore dei cittadini thienesi ospiti del Centro Residenziale “Guido Negri”. Ora è stata rinnovata anche per il 2024.

L’accordo, frutto dell’importante dialogo tra i due enti, aveva l’obiettivo di alleviare le famiglie interessate: l’invecchiamento della popolazione, infatti, costituisce oggi un fronte sempre più impegnativo per garantire l’assistenza ai propri componenti fragili.

Nello specifico la collaborazione prevedeva l’individuazione da parte della Fondazione Oic di una retta agevolata scontata di 3 euro al giorno (rispetto a quella corrente) per tutti i cittadini thienesi accolti a partire dallo scorso mese di febbraio e per tutto il 2023. Inoltre, per i cittadini presi in carico totalmente o in parte dal Comune, la Fondazione rendeva gratuito il servizio di lavanderia.

Un accordo che ha portato dal 1° febbraio al 31 dicembre 2023 33 cittadini thienesi ad usufruire della retta agevolata per un ammontare complessivo di oltre 10 mila euro. Nove di loro sono uomini, 24 le donne, con un’età media di 90 anni e con una somma media di agevolazione per cittadino coinvolto di 322,19 euro. I benefici del 2023 proseguono, come detto, anche nel 2024 per 18 ospiti della struttura e per i prossimi cittadini che vorranno accedervi.

“Ringrazio la Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus – è il commento del sindaco di Thiene, Giampi Michelusi – per la preziosa collaborazione accordata e per la sensibilità con cui opera da sempre sul nostro territorio. Si tratta di un aiuto significativo e concreto nei confronti delle fasce deboli della cittadinanza. La sinergia di intenti dà sempre buoni frutti”.

“Siamo una presenza storica a Thiene – evidenzia Fabio Toso, direttore generale della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus – e vogliamo essere accanto all’amministrazione nel leggere i bisogni delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti. Il rinnovo di questo accordo dimostra quanto teniamo al nostro ruolo e al benessere degli ospiti della nostra Residenza”.

I numeri

175 ospiti delle Rsa, metà dei quali colpiti da decadimento cognitivo, 9 posti nell’hospice per malati terminali e 15 nell’ospedale di comunità che, nato durante la pandemia, consente di proseguire le cure ospedaliere in versione “light” dopo il ricovero in ospedale. Sono questi i numeri dell’Opera Immacolata Concezione a Thiene, dove lavorano 150 persone e che come in altre strutte si contano liste d’attesa in entrata e si lavora, guardando al futuro, per prevenire la demenza con progetti di invecchiamento attivo.