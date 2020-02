Coronavirus, in un Veneto “in blocco” la diffusione rallenta. Segnalati due nuovi contagi

La nuova settimana si apre con la notizia di due nuovi casi di contagio registrati in Veneto: entrambi derivano dai focolai del virus Covid-19 già noti, in provincia di Padova (Vò Euganeo) e a Venezia, dal cluster individuato nell’isola. La fonte è la Regione Veneto, attraverso le parole del governatore Luca Zaia. Sale così a 27 il numero aggiornato degli infettati segnalati dalle autorità sanitarie, quali di trovano in cura in ospedale o in quarantena nelle proprie abitazioni in assenza di sintomatologia.

Nel comune di Vò Euganeo, ai confini tra le province di Vicenza e Padova, da stamattina è stato allestito il cordone sanitario che blocca entrate ed uscite non autorizzate. Poco lontano, confermata la chiusura al pubblico dell’ospedale di Schiavonia. Finora nessun caso riguarda cittadini vicentini o è stato segnalato all’interno della provincia berica.

Come noto, in base al decreto ministeriale e soprattutto all’ordinanza regionale speciale emanata nella giornata di domenica, fino al 1 marzo sono interdette manifestazioni ed eventi pubblici ma anche assembramenti di persone di natura privata: in Veneto si fermano dunque lo sport, le pratiche collettive di culto, e anche quelle ricreative e culturali con la serrata di cinema, locali da ballo, musei e in generali spazi che accolgono riunioni di massa. Il “blocco” rimarrà attivo almeno fino a domenica prossima, in attesa dell’evolversi della situazione in Veneto e regioni limitrofe.

“La notizia negativa è la segnalazione di due nuovi contagiati – ha detto Zaia al suo arrivo a in Regione – quella positiva è che provengono dai cluster già noti.”