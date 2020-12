I numeri della nevicata di lunedì tra incidenti e rami spezzati dal peso della neve

Il riepilogo dalla mezzanotte di domenica al tardo pomeriggio di lunedì conta 182 interventi in Veneto per l’abbondante nevicata, la gran parte dei quali per liberare strade da rami e alberi caduti o pericolanti, rimozione di veicoli dalle strade, tra cui mezzi pesanti bloccati dal ghiaccio, pulizia di neve da tendoni o altre strutture a rischio crollo. Solo nel territorio vicentino conteggiati 40 interventi da parte dei pompieri in assetto “antighiaccio”, su 70 chiamate di soccorso pervenute in poco più di 18 ore.

Dal capoluogo Vicenza una quindicina almeno le richieste di interventi assortiti. Per quanto riguarda gli incidenti stradali correlati al maltempo si segnalano sinistri in via Vittorio Veneto a Malo, Camisano Vicentino, via Garziere a Schio, via Fonte Giuliana a Recoaro Terme, un’autocisterna per il trasporto di ossigeno di traverso ad Arsiero sulla Sp 350. In quest’ultimo caso si è poi saputo che si trattava di un autoarticolato diretto al centro Covid all’ospedale di Dolo, dove rifornire l’impianto di ventilazione assistita.

Non si hanno notizie invece di conseguenze gravi per le persone, con ambulanze chiamate a ripetizioni dalla centrale del Suem per soccorrere automobilisti bisognosi di cure nella maggioranza dei casi di lieve entità. Una decina gli eventi nel corso della giornata per portare nei pronto soccorso di riferimento dei feriti, in codice verde e in soli due casi in codice giallo per contusioni di media gravità e da valutare con i dovuti accertamenti clinici.

Per quanto riguarda la rimozione di alberi e altri ostacoli caduti su vie e strade si segnalano interventi conclusi in via Cividale a Torri di Quartesolo, ad Arcugnano, Vicenza in più punti, Schio, Caldogno in via Toti e Bassano del Grappa (in via Pusterla). Ma si tratta solo delle principali urgenze annotate dal comando provinciale del 115, mentre in altri casi di minore entità o pericolosità relativa a intervenire sono stati i tecnici della società Vi.Abilità sulla rete viaria della provincia, i tecnici comunali o i volontari di protezione civile.