Follie di luglio, il maltempo porta la neve sul Pasubio. E le temperature crollano

Se, per tradizione, il mese pazzerello è sempre stato marzo, abbiamo già un nuovo candidato a rubare lo scettro. Follie meteorologiche di un luglio magari non da record storico, ma senz’altro abbastanza significative e non così consuete, capaci di far crollare le temperature di oltre 15 gradi nella sola giornata di oggi e di ben 23 gradi se si raffronta il picco registrato a Vicenza solo 6 giorni fa: 38,6° del 2 luglio contro i 15,5° di stasera.

Non deve quindi stupire la neve che ha fatto capolino sul massiccio del Pasubio poco dopo le 16 di questo pomeriggio con tanto di leggera imbiancata: in Altopiano stasera cappotti e maglioni, il termometro è a cifra unica (attualmente ad Asiago ci sono poco più di 8°)! Almeno in attesa di una stabilizzazione del tempo: da domani rimonta dell’anticiclone con tempo sereno sicuramente fino a venerdì. E temperature che risaliranno la china. Ma senza eccessi, almeno per un po’.