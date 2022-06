Incidenti stradali, due giovani vicentini morti in poche ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due giovani morti in poche ore in incidenti stradali, due vite spezzate troppo presto sulle strade del vicentino.

Prima Davide Ceccato, 26enne di Vicenza residente a Gazzo Padovano. E’ morto sabato 18 giugno all’ospedale di Padova dopo aver urtato il muretto di un’abitazione vicino ad una curva a gomito con la sua auto, che si è ribaltata. Secondo la Polizia stradale, intervenuta sul posto, verso le 3 nella notte tra venerdì e sabato il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo. Subito soccorso, non c’è stato per lui nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto, la morte è avvenuta all’ospedale di Padova.

Stessa sorte per Alberto Moretti, 21 anni, morto anche lui sabato mattina in un incidente stradale a Galliera Veneta.

Il ragazzo ha perso la vita sul colpo mentre era in sella alla sua moto intorno alle 11, quando si è scontrato frontalmente con una Hyndai Tucson che arrivava dalla corsia opposta e aveva iniziato una manovra di svolta. La donna alla guida, una 40enne che è rimasta sconvolta dalla tragedia, stava svoltando in via Strada degli Alberi, di fronte al centro commerciale Smart. Il giovane è stato sbalzato a metri di distanza, oltre la recinzione del centro. Per i sanitari del Suem non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del 21enne.