Raffica di infortuni in montagna. Ferite due donne, una all’Altar Knotto, l’altra sul Cornetto

Giornata di incidenti sulle Prealpi Vicentine: in due distinti infortuni, avvenuti sull’Altopiano dei Sette Comuni e sulle Piccole Dolomiti, sono rimaste ferite due donne, soccorse in elicottero. Non sono in pericolo di vita.

I due infortuni sono avvenuti a distanza di pochi minuti.

Alle 11,20 a Rotzo, sulla rete sentieristica nei pressi dell’Altar Knotto, una escursionista di 71 anni di Rosà è scivolata dal sentiero precipitando in un piccolo canale in mezzo al bosco. A dare l’allarme sono stati il marito e gli amici della pensionata, che ne sentivano i lamenti, ma dalla loro posizione non riuscivano a vederla.

Una prima squadra veloce del soccorso alpino di Asiago è arrivata sul posto, dove l’elicottero di Verona emergenza aveva verricellato equipe medica e tecnico di elisoccorso. Attrezzata una calata per la discesa con la corda, i soccorritori, compreso il medico di stazione, hanno prestato le prime cure alla donna, che aveva riportato una sospetta frattura al gomito e varie contusioni.

Stabilizzata e imbarellata, l’infortunata è stata sollevata per contrappeso sul sentiero, grazie anche al supporto di altri cinque soccorritori sopraggiunti nel frattempo, per essere poi spostata di una cinquantina di metri verso l’Altar Knotto, in un punto migliore per l’imbarco, avvenuto sempre con il verricello. La 71enne è stata portata all’ospedale di Vicenza un codice giallo. Hanno collaborato all’intervento anche i carabinieri forestali di Roana. ed è stato necessario far intervenire il soccorso alpini di Asiago e l’elisoccorso di Verona Emergenza.

Alle 11,30 i soccorsi sono scattati sulla Strada delle Gallerie del Pasubio per un escursionista polacco di 69 anni che ha sbattuto la testa all’interno di una delle gallerie della Strada delle Gallerie sul Pasubio. A dare l’allarme sono stati alcune persone che stavano percorrendo lo stesso sentiero. Una squadra del soccorso alpino di Schio è andata incontro all’uomo – che intanto era sceso autonomamente a Bocchetta Campiglia dalla 18a galleria – e ne ha verificato le condizioni. Dieci minuti dopo, alle 11,40, è scattata una seconda emergenza, dovuta alla caduta in parete di un’alpinista sul Pilastro Dalai Lama del Monte Cornetto. Prima di cordata, una 45enne di Lonigo era infatti volata sul primo tiro della Via Kora, precipitando per 5 metri fino a terra e sbattendo la testa e una spalla. Una squadra l’ha subito raggiunta. La donna è stata presa in carico dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso di Treviso emergenza, sbarcati nelle vicinanze con il verricello. La donna è stata imbarellata, issata a bordo e trasportata all’ospedale di Vicenza. Il compagno di cordata è rientrato assieme ai soccorritori. Una seconda squadra era pronta a Malga Cornetto in caso di necessità di supporto.

