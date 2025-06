Caldo record: domenica 21 città da bollino rosso. E sul Monte Bianco temperatura sopra lo zero

La temperatura dell’aria è salita sopra lo zero termico anche sul Monte Bianco. Il dato è in crescita da questa mattina: alle 12 si registrano 1,4 gradi ai 4.750 metri del Colle Major, dove è installata da dieci anni una centrale meteorologica di ricerca climatica gestita da Arpa Valle d’Aosta. Nell’agosto dello scorso anno era stato segnato un record, con la temperatura rimasta sopra lo zero per 33 ore di fila. La mancanza di gelo notturno comporta la fusione di neve e ghiaccio.

E il caldo torrido non dà tregua all’Italia. Nel fine settimana aumentano le città con il bollino rosso: oggi saranno 17 mentre saliranno a 21 domenica e il termometro potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per il caldo di livello 3, il massimo.

Il bollino rosso oggi è previsto per Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. A queste se ne aggiungeranno domani, 29 giugno, altre 4: Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo.

Il caldo record comporta condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulle persone più fragili come gli anziani, i bambini molto piccoli e chi è affetto da malattie croniche. L’afa e l’aumento delle temperature hanno già portato i primi effetti negativi: sono infatti aumentate le richieste di intervento al servizio 118, registrando un aumento degli accessi in Pronto Soccorso del 4% negli ultimi sette giorni.