Voleva andare dal veronese a Rovereto a piedi: giovane tedesco si perde di notte sul Carega

Voleva raggiungere Rovereto a piedi e si è fidato ciecamente delle informazioni su un itinerario escursionistico trovato on line, ma si è perso ed ha passato una notte di paura sul massiccio del Carega, dove è stato tratto in salvo di notte dal Soccorso Alpino di Verona. Il protagonista è un 27enne tedesco originario di Monaco di Baviera, che ha trascorso una notte di paura tra le montagne del territorio comunale di Ala, in Trentino.

L’escursione prevedeva la partenza da Mezzane di Sotto, sulle colline veronesi, e l’arrivo a Rovereto (Trento): il percorso si è rivelato ben più lungo, difficile e impegnativo di quanto descritto in rete, e quando il maltempo ha calato nebbia e pioggia fitta sulla zona, il giovane ha perso completamente l’orientamento ritrovandosi solo, infreddolito e in preda al panico nel cuore della notte. La chiamata ai soccorsi è arrivata alla Centrale del 118 attorno alle 2.30, quando il ragazzo ha comunicato di trovarsi nelle vicinanze del Rifugio Scalorbi, a 1700 metri.

I tecnici della Stazione di Verona del Soccorso Alpino Veneto sono stati attivati immediatamente, poiché il versante veronese garantiva tempi di intervento più rapidi rispetto a quello trentino. Guidato via telefono dagli operatori, il 27enne è riuscito a raggiungere la Cappelletta degli Alpini, dove ha trovato un riparo di fortuna in attesa dei soccorritori. I tecnici hanno raggiunto il Rifugio Scalorbi a piedi, lasciato i mezzi e proseguito nel buio, sotto la pioggia e nella nebbia, fino a localizzare il giovane in stato confusionale, completamente zuppo e infreddolito.

Una volta messo al sicuro, è stato accompagnato a valle fino a Giazza, frazione del comune di Selva di Progno, dove ad attenderlo c’era già un’ambulanza. Il 27enne è stato quindi trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

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