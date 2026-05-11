Previsioni 12-14 maggio: correnti fresche e instabili

Situazione generale

Nella giornata di lunedì in Pianura Padana è entrata aria più fredda dal nord Europa che ha “innescato” la formazione di celle temporalesche anche forti, sulla Lombardia e in alcune zone del Veneto. Anche sul vicentino è stata segnalata grandine in molti paesi, per fortuna di piccole dimensioni con punte superiori ai 20 mm di pioggia.

Martedì 12 maggio

All’alba ci sarà un passaggio nuvoloso con possibili deboli piogge sparse. Ma già da metà mattina il cielo andrà a rasserenare ad iniziare da nord. Cielo sereno su tutta la provincia nella seconda parte della giornata con correnti fresche da nord. Zero termico a 2100 metri. Temperature in calo.

Mercoledì 13 maggio

La mattina sul vicentino ci saranno delle velature di passaggio. Cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio sulle pianure. Qualche nube in più lungo la fascia prealpina. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve rialzo le massime. Estremi termici in pianura tra 10 e 21 gradi.

Giovedì 14 maggio

Giornata irregolarmente nuvolosa con instabilità su alto vicentino nelle ore pomeridiane per l’afflusso di nuove correnti fredde settentrionali. Basso rischio di isolati piovaschi in pianura, con schiarite anche ampie sul medio e basso vicentino. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Un affondo nord atlantico più deciso con generale peggioramento del tempo su tutto il nord est lo vedremo nella giornata di venerdì. Neve in montagna anche sotto i 2000 metri. Mentre nel fine settimana ci attendiamo un netto miglioramento del tempo con il minimo depressionario che si sposterà su Adriatico e Balcani.