Morto Pino Guzzonato, artista dei materiali poveri e promotore di cultura

È morto all’ospedale di Santorso, dove era ricoverato per una caduta in casa, il maestro d’arte Pino Guzzonato. Aveva 83 anni. Nato a Marano Vicentino, viveva sull’Altopiano del Tretto di Schio: qui aveva portato il suo laboratorio d’arte composto principalmente dal recupero di materiali poveri. Vicino a lui, fino alla fine, la moglie Maria e i figli Giacomo e Nicoletta.

Pino Guzzonato si era diplomato a Venezia e per diversi anni aveva insegnato alle scuole superiori. Aveva anche collaborato con centri universitari come incisore, scultore e artista della carta, la sua grande passione. “La radice dell’umanità risiede nel modo in cui scegliamo di vivere insieme” aveva detto recentemente in una intervista de Il Bo Live.

Il cordoglio del Comune di Marano Vicentino

“Marano Vicentino si stringe alla famiglia in un abbraccio – è scritto in una nota – e piange per la perdita di un artista unico, di un attivatore culturale insostituibile, di un custode di arte, di tecnica e di memoria. La nostra comunità è grata e onorata di averlo conosciuto, di aver goduto della sua lunga e prestigiosa attività artistica e di aver camminato assieme a lui. Come insegnante ha educato allo sguardo e alla passione per l’arte e la bellezza molte concittadine e concittadini”.

“Pino Guzzonato – prosegue il sindaco Marco Guzzonato a nome di tutta l’amministrazione comunale di Marano – ha coltivato il valore civico della memoria e della conservazione del patrimonio culturale, ha espresso la sua arte visionaria con diverse tecniche e materie, lasciandoci un patrimonio inestimabile di intelligenza e bellezza. Con riconoscenza e affettuosa ammirazione salutiamo un grande maranese, che continuerà ad essere per noi tutte e tutti un punto di riferimento, attraverso la magia della sua carta d’artista e delle sue fantastiche creazioni”.

I funerali non sono ancora stati fissati.