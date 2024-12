Automobilista investe un ciclista, che rimane ferito, e scappa. Poi si presenta dalla “locale”

Drammatico investimento con fuga nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre, a Thiene in via del Costo. E’ accaduto intorno alle 14,40: un ciclista 40enne è rimasto ferito.

L’uomo – S.R., 40enne di Colceresa – sulla sua due ruote stava percorrendo via Del Costo diretto verso via Val Posina quando, giunto all’altezza dell’ingresso al parcheggio del supermercato Cash and Carry, per cause in corso di accertamento è stato colpito da un’auto Citroen C3 condotta da un’anziano. L’auto stava viaggiando in direzione contraria a quella della bici e l’automobilista stava svoltando a sinistra nel parcheggio del punto vendita.

A seguito dell’urto il ciclista è caduto rovinosamente a terra. L’anziano guidatore nell’immediato si è fermato, ma pochi minuti dopo è risalito in auto e si è allontanato, senza lasciare i suoi dati. Fortunatamente le persone presenti sono riuscite a prendere nota del numero della targa e lo hanno comunicato al comando di Polizia Locale Nordest Vicentino che, dai riscontri eseguiti subito sui varchi cittadini presenti in zona, ha potuto confermare i riferimenti del veicolo segnalato. Nel frattempo il ciclista è stato soccorso da un’ambulanza del Suem 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso di Santorso in codice giallo.

Poco dopo la conducente dell’auto – S.M., 80enne di Thiene – si è presentato spontaneamente presso l’ufficio di polizia giudiziaria in via Rasa, dove ha riferito la sua versione dei fatti e il suo diretto coinvolgimento nell’incidente. I rilievi del sinistro e la regolazione del traffico sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.