Torna Vicenza Jazz: dal Bar Borsa ai Teatri, passando per le piazze e sperando nel sole

Il cuore del jazz a Vicenza pulsa da Jazz Café Trivellato – Bar Borsa che torna a essere un elemento altamente caratterizzante per le notti di New Conversations – Vicenza Jazz. Dopo due annate anomale, il cuore notturno del festival ritorna sotto le volte della Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, luogo d’attrazione per chi vorrebbe che la musica non finisse mai e per chi ama l’aspetto più conviviale dell’ascoltare jazz live.

Dal 13 al 21 maggio il palcoscenico in stile jazz club del Jazz Café Trivellato – Bar Borsa proporrà artisti di rilievo del panorama italiano e internazionale. I concerti inizieranno alle ore 21:30, tranne quelli del 20 e 21 maggio, che saranno anticipati alle 18:30. L’ingresso sarà sempre gratuito.

Il Jazz Café Trivellato – Bar Borsa ospiterà una parata di grandi solisti, spesso in intrecci e combinazioni capaci di innescare il proverbiale effetto sorpresa. Sarà così sin dal 13 maggio, con l’esibizione del trio di uno dei pianisti di riferimento del jazz nazionale, Andrea Pozza, con l’aggiunta come guest star del sassofonista Bobby Watson. Il 14, ancora un pianista a trascinare la serata: Emiliano D’Auria col suo quartetto e, in aggiunta, un ospite di massimo livello come il trombettista Luca Aquino. Il 15 si ascolterà un quartetto dalla doppia leadership, con il sassofonista olandese Barend Middelhoff e Peter Bernstein, chitarrista di riferimento della scena newyorkese. Il 16 una formazione tutta al femminile, l’Indaco Trio della cantante Silvia Donati, proporrà un programma in omaggio a Billie Holiday e Nina Simone. Il 17 il sassofonista Michele Tino, distintosi nell’Olimpico Jazz Contest del 2021, presenterà il suo progetto “Belle Époque”. Il 18 arriverà uno dei colossi dello swing moderno, il sassofonista Scott Hamilton, in quartetto. Il 19, il quintetto Five for Trane offrirà una lezione magistrale in tema di sax hardboppistico, con due tenoristi in front line: Piero Odorici e Robert Bonisolo. Una vera antologia di sax tenori (ben quattro) è poi l’ottetto Bentivoglio All Stars che si esibirà il 20. L’ultima alzata di sipario al Borsa, il 21, vedrà sul palco il Gatsby Swing Quartet, con la sua antologia di musica italiana degli anni Quaranta.

Con l’avvicinarsi dell’inizio del festival, si va man mano ampliando e definendo nei dettagli l’intera programmazione concertistica, non solamente quella del Jazz Café Trivellato – Bar Borsa.

Sul fronte degli appuntamenti principali di prima serata nei teatri, si è finalmente chiarita la composizione del quintetto del sassofonista David Murray, che si esibirà il 17 maggio al Teatro Comunale. Il cast della serata sarà sorprendente: alla ritmica abituale di Murray (Brad Jones al contrabbasso e Hamid Drake alla batteria), si aggiungeranno due fiati (il fenomeno emergente Shabaka Hutchings al sax tenore e Shareef Clayton alla tromba).

I luoghi del jazz saranno itineranti, e i concerti più importanti avranno luogo al teatro Olimpico e al Comunale.

Per info: tel. 0444 324442, biglietteria@tcvi.it, vicenzajazz.org, tcvi.it

