Air Italy in liquidazione, Ryanair non è interessata all’acquisizione della compagnia

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi, oggi il chiarimento. Ryanair non è intenzionata a comprare Air Italy. Lo ha detto David O’Brien, Chief Commercial Officer del gruppo, incontrando la stampa a Milano. “Chiariamo subito: non c’è nessuna intenzione di comprare Air Italy da parte nostra”, ha detto.

Il motivo della convocazione della stampa a Milano è l’annuncio della decisione di introdurre altri due aeromobili a Milano, uno a Bergamo e uno a Malpensa, con altre rotte in aggiunta da e per la Sardegna, destinazione Cagliari e Alghero. La rotta Milano Malpensa-Cagliari, in particolare, è una novità. “Siamo aperti per nuove ulteriori rotte da Milano alla Sardegna con le giuste condizioni fiscali, rivedendo magari l’addizionale, e qualora ci fosse disponibilità di nuovi aeromobili a Milano e per Cagliari” ha detto O’Brien, che poi sulla questione Air Italy ha aggiunto: “Ryanair non sta approfittando della situazione di Air Italy per promuovere nuove rotte”.

Esiste però la possibilità di assumere personale Air Italy da parte di Ryanair: “Certamente, conosciamo dei piloti, sono ben preparati. Se aumentiamo il numero di aeromobili ci sarà certamente lavoro per Air Italy”, afferma ancora O’Brien, spiegando che per ogni nuovo aereo servono 30-40 persone di equipaggio. Il ragionamento del manager è semplice: la possibilità di assumere ex personale aumenterebbero se la compagnia fosse in grado di realizzare la base a Olbia.