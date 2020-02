Thienese in bici investita in centro da un’auto. Ferite lievi ma gran spavento

Attimi di paura stamattina in centro a Thiene, quando poco prima delle 11 una donna in sella a una bicicletta è stata investita da un’automobile, finendo a terra sull’asfalto. Lo scontro tra una Volkswagen T-Roc e il mezzo a pedali è avvenuto in corso Garibaldi, a due passi da piazza Scarlcerle, di fronte al negozio Linottica. A bordo dell’auto un uomo di 67 anni di Colceresa, che non si sarebbe avveduto dell’ostacolo, investendo la donna di lato.

Per la ferita si è reso necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso, anche se le sue condizioni non destano preoccupazioni. Alcune contusioni da valutare e altre lesioni superficiali sono gli effetti riportati nella caduta, limitati solo grazie al fatto che la vettura proveniente dall’area delle scuole e delle poste aveva appena ripreso la marcia, limitando la violenza dell’impatto.

La vittima dell’investimento, M.M. le sue iniziali, è una donna di 47 anni che risiede a Thiene, non lontano dal luogo dell’incidente. Sul posto si sono recati gli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino, che hanno dovuto compiere appena un centinaio di metri dal comando che ha sede nella vicina via Rasa.