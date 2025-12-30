Autostrade, da gennaio arrivano i rincari dei pedaggi dell’1,5%

Il 2026 si apre con una scomoda novità per gli automobilisti: dal 1° gennaio scattano infatti gli aumenti dei pedaggi autostradali. Lo comunica il Mit in una nota: “La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori”.

Il ministero spiega: “L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha poi determinato che l’adeguamento tariffario all’inflazione sarà dell’1,5%. Da giovedì pertanto, per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico-Finanziari, sulla rete a pedaggio gestita, è previsto un adeguamento tariffario dell’1,5%, pari all’indice di inflazione programmata per l’anno 2026. Ciò è quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e di Art, sulle quali il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può più intervenire”.