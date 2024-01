Cinema, 2023 da sogno: grande aumento di presenze e incassi

. A certificarlo sono i dati illustrati da, insieme alle associazionie Anecnel, nel corso della conferenza stampa “2023: che spettacolo di Cinema!” . Il primo anno di ritorno alla normalità post pandemia è stato molto soddisfacente per le sale, conal 31 dicembre 2022 la differenza negativa era del 48,2% degli incassi e del 51,6% delle presenze.

Secondo i dati dunque si attesta in crescita la quota del box office della produzione italiana che nel 2023 ha registrato una percentuale pari al 24,3% degli incassi e al 25,9% delle presenze, corrispondenti a un incasso di 120.6 milioni di euro (+100% sul 2022) e a 18.2 milioni di presenze (+93,9%). Guardando al di là dei nostri confini, è rispettivamente del 55,2% e del 53,6% la quota di incassi e presenze del cinema statunitense per un totale di circa 273,5 milioni di euro e 37.8 milioni di presenze. Si tratta in questo caso di un dato in percentuale inferiore sia al 2022 che alla media del periodo 2017-2019, che registrava il 62,6% degli incassi il 61,8% delle presenze del totale mercato.

Tornando all’Italia, questi nuovi dati positivi possono essere una spinta per “continuare a crescere” secondo il presidente Anica, Francesco Rutelli. “Si può ancora migliorare e continuare a parlare con il pubblico, che è tornato ad appassionarsi alla sala”, ha detto a margine della conferenza stampa presso il cinema Barberini a Roma. Secondo Rutelli, “grazie al trionfo della Cortellesi, e a molti altri film italiani, siamo tornati a livelli importanti e questo ci dice che bisogna continuare a fare nuovi e migliori prodotti, per i diversi tipi di pubblico”.