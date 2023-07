Contro il caro-carrello arriva “Dedicata a te”, la Cgil: “uno schiaffo!”

...caricamento in corso...

è una carta per acquistare generi alimentari pensata per chi è maggiormente in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi.

La Meloni la presenta in conferenza stampa: è “un’iniziativa importante per il famoso caro-carrello”. “Dedicata a te” è in sostanza una card elettronica ‘una tantum’ del valore di 382,50 e utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Sarà distribuita da Poste italiane ed è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. Una volta ritirata la carta sarà subito attiva.

Come accedere al beneficio. Sarà tutto automatico. Non si dovrà fare nessuna richiesta. Già a partire dal 18 luglio i Comuni dovrebbero inviare le comunicazioni contenenti tutte le indicazioni ai beneficiari della carta ( inseriti in una graduatoria), stimati dopo le verifiche dell’Inps, a circa 1,3 milioni. La somma potrà essere spesa fino al 31 dicembre 2023.

“Dedicata a te” non è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, ha inoltre specificato che la card sarà destinata a famiglie composte da almeno tre membri. “E’ una misura che va nella direzione della crescita del Sistema Italia, non lasciando indietro nessuno”, ha aggiunto Lollobrigida.

Indignata la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi: “Dopo aver tolto il reddito di cittadinanza a 500 mila nuclei familiari in condizioni di povertà e disagio, il governo lancia in pompa magna quello che è semplicemente un contributo una tantum di 383 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità: praticamente l’equivalente di un solo caffè al giorno”.