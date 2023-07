Otto pulcini di germano reale in pericolo. Salvati dai pompieri insieme alla “chioccia”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano caduti tra le sbarre di una grata e rischiavano a lungo andare di lasciarci le penne, e non solo in senso figurato. Disavventura a lieto fine quella capitata stamattina ad Arzignano a una famigliola di otto pulcini di germani reale e la propria chioccia finiti all’interno di una canaletta di scolo di Via del Lavoro.

A portarli in salvo, sfruttando l’ingegno in questo caso, sono stati vigili del fuoco operativi per il distaccamento dell’area Ovest Vicentino. I pulcini erano finiti all’interno di un pozzetto chiuso da una griglia di ferro della zona industriale, notati da qualcuno di passaggio che ha quindi richiesto l’intervento dei pompieri per il loro salvataggio

Gli operatori dei vigili del fuoco accorsi a metà mattinata di martedì hanno chiuso quindi una paratia dello scolo facendo alzare il livello dell’acqua, riuscendo così a recuperare uno alla volta i pulcini, in un secondo momento sono stati messi in sicurezza all’interno di una gabbietta. Tutti stavano bene ma, col passare delle ore, avrebbero rischiato col tempo di morire di stenti non avendo modi di liberarsi autonomamente.

Gli otto pulcini e mamma chioccia sono stati liberati infine in un posto al sicuro, in un corso d’acqua della zona, subito pronti a “galleggiare” verso la libertà e, possibilmente, lontano da altri pericoli.