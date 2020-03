Coronavirus, Von der Leyen: “Daremo all’Italia tutto quello che chiede”

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha assicurato che l’Unione europea è pronta a concedere il massimo della flessibilità all’Italia per affrontare l’emergenza economica causata dal coronavirus: “La Commissione Ue è pronta a proporre al Consiglio di attivare la clausola di crisi per accomodare un sostegno fiscale più generale. Questa clausola – in cooperazione col Consiglio – sospenderà gli aggiustamenti di bilancio raccomandati dal Consiglio in caso di recessione severa della zona euro e della Ue”.

Parole tradotte con una “massima flessibilità” nell’applicazione del Patto di Stabilità e per gli aiuti di Stato destinati all’emergenza sanitaria, quella assicurata oggi dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Siamo pronti ad aiutare l’Italia con tutto quello di cui ha bisogno, in questo momento è colpita severamente dal virus, sosteniamo tutto quello di cui ha bisogno e tutto quello che chiederà. Il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro”.

Questo dopo la presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella: “L’Italia sta attraversando una condizione difficile, e si attendono iniziative di solidarietà, non mosse che possono ostacolarne l’azione”.

In Italia, intanto, l’ultimo bilancio della Protezione Civile riferisce di 1.016 vittime, con un incremento di 189 rispetto alla precedente rilevazione; 12.839 i malati, 1.258 i guariti. La Spagna ha registrato, nella giornata del 13 marzo, un’impennata di contagi da Coronavirus arrivando a oltre 4mila casi, mille in più del giorno precedente, e 120 vittime. In Germania, secondo i dati del 12 marzo, i casi registrati sono 2.400 e le vittime cinque.