Rischia lo slittamento l’accordo Ita Airways – Lufthansa

I documenti erano già firmati sia dalla compagnia italiana che da quella tedesca e dai vettori rivali, ossia easyJet, Air France e Iag che fanno parte dell’intesa sugli slot, mentre a mancare sarebbe stata l’ultima firma da parte del Mef.

Il colosso tedesco avrebbe evidenziato che il closing dovrebbe vedere un ‘aggiustamento’ della cifra relativa alla seconda tranche pari a 325 milioni (più 100 milioni di bonus) perché Ita rispetto a sei mesi prima avrà perso valore. Il Mef per ora non commenta e non smentisce le ricostruzioni. Lufthansa nelle trattative avrebbe inoltre chiesto all’azionista Ministero dell’Economia uno sconto sul prezzo, giustificandolo con il costo di alcuni investimenti fatti dopo l’accordo del 2023. Il Ministero dell’Economia – secondo le stesse fonti – avrebbe però considerato la richiesta non accettabile per diverse ragioni: prima fra tutte è che tutti gli investimenti fatti in questi periodi di transizione erano stati decisi in pieno accordo con la compagnia tedesca; la seconda motivazione risiede nel fatto che Ita ha migliorato la propria posizione economica e oggi vale anche di più.