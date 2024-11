“Grana piscina”, dopo quasi un anno si può ripartire. C’è l’avviso esplorativo

Nuovo slancio in vista dalle parti di Arzignano in vista dei tuffi in piscina, “interdetta” agli appassionati dell’acqua ormai da quasi un anno – da fine novembre 2023 – a causa di un urticante contenzioso legale tra la proprietà degli impianti sportivi natatori – il Comune – e l’ex gestore. Sciolto il nodo della risoluzione del contratto e della restituzione delle chiavi all’ente pubblico, ora è possibile procedere all’affidamento della struttura comunale a terzi, con la prospettiva di restituire un servizio importante alla città. Entro la prossima estate.

Tutto ciò avverrà attraverso un bando aperto al pubblico, con un avviso esplorativo in prima istanza diretto ad associazioni o società intenzionati a candidarsi per una gestione che sa di riqualificazione, dopo lo stop prolungato dovuto alla diatriba durata oltre due anni. Si parla in questi casi di manifestazione di interesse, a cui seguirà la presentazione di candidature vere e proprie.

Il centro natatorio di via dello Sport ha sempre rappresentato un luogo di aggregazione e benessere per la comunità: la volontà è quello di ripristinarlo nella sua piena efficienza, e magari rendendolo più moderno e accessibile. Gli ambienti oggetto della procedura sono: piscine interne ed esterne, bar, palestra, spa e locali accessori. Spazio a parte invece è rappresentato dall’area tennis. “L’obiettivo – si legge nelle dichiarazioni da parte di sindaco e assessore, Alessia Bevilacqua ed Enrico Marcigaglia – è selezionare un gestore dalla rinomata professionalità, solidità e anche qualità per poter valorizzare uno spazio fondamentale per i nostri cittadini, promuovendo sport, benessere e divertimento. Il nostro obiettivo è la riapertura prima dell’estate 2025”.