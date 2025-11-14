Spese mediche, il Fisco avrà l’accesso diretto ai dati della tessera sanitaria per la verifica

Da quest’anno l’invio delle spese al Sistema tessera sanitaria avverrà con cadenza annuale e non più semestrale. Tutte le spese sostenute nel corso dell’anno dovranno essere trasmesse entro il trentuno gennaio dell’anno successivo, termine che nel 2026 slitterà al due febbraio poiché la data cade di sabato. La nuova periodicità semplifica gli obblighi per medici, farmacie e strutture sanitarie, garantendo allo stesso tempo un flusso più omogeneo dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Il decreto conferma il diritto dei cittadini a non rendere disponibili al Fisco alcune o tutte le proprie spese sanitarie. Chi esercita l’opposizione tramite il portale della tessera sanitaria con Spid, Cie o Cns potrà escludere determinate voci dall’invio automatico. In questi casi, i dati non saranno visibili ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e non compariranno nella dichiarazione precompilata. Il contribuente dovrà però conservare ricevute e fatture relative alle spese escluse, così da poterle esibire in caso di controllo. Restano inoltre escluse dalla consultazione tutte le spese non obbligate all’invio, come cure all’estero o acquisti effettuati in contesti non convenzionati.