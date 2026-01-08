Stangata per le famiglie italiane: nel 2026 rincari per 672 euro

Lo dice l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha stimato. Diminuiscono i costi dell’energia, ma sono in crescita le spese riguardanti il settore alimentare, quello delle assicurazioni sulle auto e quello sulle spedizioni.

Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, le festività che si sono appena concluse hanno inciso particolarmente sull’aumento del prezzo del carrello della spesa. “Per effetto delle festività e dei maggiori consumi delle famiglie, i prezzi di cibi e bevande tornano a rialzare la testa, e segnano a dicembre un +2,6% con un aggravio di spesa, solo per gli acquisti alimentari, pari a +241 euro annui per una famiglia con due figli” ha commentato Melluso. Si tratta di una situazione, quella degli aumenti nel settore alimentare, che prosegue dal 2021. Una condizione che ha costretto, e continua a costringere, le famiglie a tagliare i propri consumi e a ridurre la qualità degli alimenti a tavola.

Per effetto dell’innalzamento dell’aliquota sulle polizze infortunio conducente collegate alla rc auto, anche il prezzo delle assicurazioni è in rialzo. La Manovra 2026, inoltre, introduce nuove tasse su garanzie accessorie, l’inflazione e l’aumento dei costi dei sinistri.

Aumenti anche nel settore della corrispondenza dove è stato introdotto un contributo fisso di 2 euro che riguarderà ogni spedizione di valore inferiore ai 150 euro proveniente da Paesi Extra-UE.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, negli ultimi cinque anni, il potere d’acquisto delle famiglie ha subito un calo di oltre 5.500 euro. Un andamento negativo che si è tradotto nella crescita di tagli e rinunce da parte dei nuclei familiari. Una situazione che favorisce l’aumento delle disuguaglianze.