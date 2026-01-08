Previsioni 9-11 gennaio: possibili fioccate poi migliora nel weekend

Situazione generale

Una perturbazione in arrivo dalla Francia si sta abbattendo sui settori settentrionali delle Alpi con abbondanti nevicate. Le correnti occidentali in entrata non saranno favorevoli per un peggioramento del tempo sul vicentino. Tuttavia non si escludono locali e brevi fioccate coreografiche anche in pianura.

Venerdì 9 gennaio

La giornata inizierà già con copertura nuvolosa compatta su tutta la provincia. In tarda mattinata sarà il momento più probabile per vedere deboli fioccate sparse anche sulle pianure, favorito il vicentino occidentale. Sui rilievi non sono da escludersi leggere imbiancate di 1-2 cm fino a bassa quota. Parziali schiarite la sera. Temperature in lieve aumento causa nuvolosità. Estremi termici in pianura tra -2 e +5 gradi.

Sabato 10 gennaio

La mattina saranno ancora presenti molte nubi, ma da metà giornata, ad iniziare da nord, le schiarite si faranno via via più ampie. Ventilazione in aumento sui rilievi dai quadranti settentrionali. Zero termico a 1000 metri circa. Temperature stazionarie in pianura con valori di poco al di sotto delle medie.

Domenica 11 gennaio

Bella giornata di sole su tutta la provincia, con al più qualche velatura di passaggio. Vento moderato da nord in montagna. Temperature minime in diminuzione in pianura con punte di -4 gradi nel basso vicentino.

Tendenza nel lungo termine

Da lunedì pomeriggio le correnti si disporranno dai quadranti sud occidentali. In quota le temperature tenderanno ad aumentare, mentre in pianura il clima rimarrà gelido per merito dell’inversione termica fino a quando non inizierà una nuova copertura nuvolosa.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.