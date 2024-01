Tasso di disoccupazione da record: a novembre 2023 cala del 75%

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A novembre 2023 il tasso di occupazione è rimasto invariato al 61,8%, segnando un nuovo record. Lo indica l’Istat secondo la quale il tasso di disoccupazione scende al 7,5%, mentre il tasso di inattività cresce al 33,1%. Rispetto al mese precedente aumentano dunque gli occupati e gli inattivi, mentre diminuiscono i disoccupati. Il tasso di disoccupazione a ottobre era al 7,7%. Il numero degli occupati – pari a 23milioni 743mila – è in complesso superiore a quello di novembre 2022 di 520 mila unità, che corrispondono a un incremento di 551 mila dipendenti permanenti e 26 mila autonomi.

Dati alla mano quello che si è appena concluso non è stato un anno negativo per l’economia italiana in relazione al lavoro. Secondo l’Istat quindi l’occupazione aumenta tra le donne, i dipendenti e gli over 34, mentre cala tra gli autonomi e i 15-34enni. Confrontando il trimestre settembre-novembre 2023 con quello precedente, si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 130mila occupati. La crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa all’aumento delle persone in cerca di lavoro e alla diminuzione degli inattivi.

Rispetto a novembre 2022, calano sia il numero di persone in cerca di lavoro sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni. Bene anche nell’Eurozona, dove si registra un nuovo minimo storico per la disoccupazione che lo scorso novembre è scesa al 6,4% rispetto al 6,5% del mese precedente. L’ufficio statistico europeo ha anche reso noto che a livello Ue la quota dei senza lavoro, sempre a novembre, è scesa sotto la soglia del 6% già raggiunta a ottobre attestandosi a quota 5,9%.