Nuovo primario in Radiologia all’ospedale di Santorso: nominata la dottoressa Daniela Cenzi

Nuova nomina nei ruoli apicali sanitari per l’ospedale Alto Vicentino con sede a Santorso per il bacino territoriale dell’Ulss 7 Pedemontana, nel Distretto 2. A raccogliere le redini del reparto di Radiologia sarà a breve la dottoressa Daniela Cenzi, dopo il trasferimento per concorso del predecessore (in carica dal 2016 qui) dottor Vincenzo Iurilli all’Ulss 8 Berica, nel febbraio dello scorso anno, e la “reggenza” degli ultimi mesi.

In attesa del bando e dell’esame che ha portato così al recente conferimento dell’incarico di direttrice dell’Unità Operativa Complessa alla dottoressa Cenzi, con il direttore generale di Ulss 7 Carlo Bramezza a firmare il contratto e darle il benvenuto nei locali del polo medico dell’Altovicentino.

Vicentina di nascita, la nuova direttrice si è formata nella vallata dell’Agno e per gli studi di Medicina all’Università di Verona, dove si è poi specializzata in Radiodiagnostica. Dal 2007 fino a fine 2023 ha sempre collaborato nel ruolo nell’azienda ospedaliera veronese. Si tratta dunque per lei della prima esperienza professionale in carriera nel Vicentino. La scelta della commissione esaminatrice è ricaduta su di lei considerando in particolare che negli ultimi 10 anni ha ricoperto un incarico di alta specializzazione in “Imaging avanzato in Risonanza Magnetica”, occupandosi in particolare di Imaging cardio-vascolare, oncologico epato-gastro-enterico e urologico.

In ambito regionale la dottoressa Cenzi è componente del tavolo della Rete Oncologica Veneta per la definizione del percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico. Parallelamente ha arricchito la formazione personale accedendo al corso di perfezionamento in “Clinical MR Spectroscopy” presso l’Università di Vienna. “È per me un piacere – commenta alla nomina del suo nuovo incarico – essere chiamata a dirigere una Radiologia all’avanguardia tecnologica come quella dell’ospedale di Santorso. È mia intenzione mettere a frutto l’esperienza maturata negli scorsi anni per promuovere un approccio multidisciplinare che metta l’innovazione tecnologica al servizio dei clinici, promuovendo sempre più un approccio integrato, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni-salute dei pazienti”.

Proprio sull’esperienza della dott.ssa Cenzi e sulle dotazioni tecnologiche del reparto di Radiologia richiama l’attenzione il dg Carlo Bramezza: “Troverà nell’ospedale di Santorso una struttura assolutamente all’avanguardia e con un grandissimo potenziale. Voglio infatti sottolineare gli investimenti fatti, come la nuova tac, il rinnovo di tutti i mammografi e l’attivazione ormai imminente di una seconda risonanza magnetica, oltre al collegamento in rete della Radiologia di Santorso con quelle di Bassano e Asiago. Sono certo che, forte della sua esperienza pluriennale a Verona, contribuirà a valorizzare al meglio il potenziale di queste tecnologie all’avanguardia, nell’ottica di garantire ai cittadini esami diagnostici con standard sempre più elevati”.