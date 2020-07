Tax day: oggi è il giorno della maxi scadenza per il pagamento delle tasse

E’ scoccato il Tax-day: un lunedì da incubo quello di oggi 20 luglio per milioni di italiani, che si troveranno alle prese con i pagamenti di molte scadenze fiscali non più rinviabili. Il Governo infatti ha bocciato la proroga a settembre degli adempimenti per imprese e partite Iva, così la giornata odierna sarà un vero e proprio tax day. I commercialisti sono sul piede di guerra e chiedono a voce urlata la proroga di tutti gli adempimenti al mese di settembre 2020, minacciando lo sciopero, ma devono fare i conti con la premura del Governo di incassare circa 8,4 miliardi di euro e di mettere un po’ di liquidità nelle casse dello Stato.

“L’ulteriore proroga inciderebbe sulle previsioni delle imposte autoliquidate, nella nota di aggiornamento del Def da presentare entro fine settembre“. Così, Alessio Villarosa, sottosegretario al Mef, ha spiegato la decisione di non prorogare ulteriormente i termini. Tecnicismi per dire che lo slittamento costerebbe ai conti pubblici 8,4 miliardi di flusso di cassa, in aggiunta al calo delle entrate già registrato per il Covid.

Si va dall’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre per importi superiori a 1.000 euro al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, e poi saldo 2019 e acconto 2020 delle imposte sui redditi. Sono circa 4,5 milioni i contribuenti chiamati a versare, per la gran parte partite Iva.