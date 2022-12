Fondazione della Popolare di Marostica e Ascom insieme per Natale nella Pedemontana

Attenzione al territorio e ai bambini. Sono questi i due focus con cui la Fondazione Banca Popolare Marostica – Volksbank e le Confcommercio dei mandamenti di Asiago, Bassano del Grappa, Marostica, Schio e Thiene hanno scelto di attivarsi in viste delle prossime festività. Diversi attori, un unico obiettivo: rendere questo Natale più sereno, solidale e sostenibile per tutti.

Anche quest’anno, infatti, la Fondazione Banca Popolare Marostica – Volksbank si è impegnata a sostenere, con un contributo di circa 20 mila euro, le iniziative natalizie delle associazioni del commercio del Vicentino, chiedendo loro, però, di canalizzare l’attenzione su progetti in grado di dare un segnale di vicinanza ai cittadini in questo speciale momento e di rivolgere uno sguardo attento alle situazioni di criticità economiche e di fragilità.

Le iniziative programmate dai cinque territori coinvolti (Asiago, Bassano del Grappa, Marostica, Schio, Thiene) sono state raccontate in occasione di una conferenza stampa al Palazzo del Doglione di Marostica, sede della Fondazione, dai dirigenti dei rispettivi mandamenti.

Ad Asiago si pensa concretamente ai bambini della scuola dell’infanzia: «Considerando le numerose difficoltà e le problematiche economiche che nei due anni passati a causa del Coronavirus hanno avuto i nostri tre asili, che ospitano duecento bambini – ha spiegato David Sterchele – abbiamo pensato di intervenire con la donazione di un importante quantitativo di materiale di cancelleria e di libretti educativi contenenti storie che le maestre possono leggere ai bimbi». Inoltre, le luminarie saranno installate a led per contenere le spese e continuare a illuminare il centro storico. In piazza II Risorgimento ci sarà la consueta casetta di Babbo Natale, che nei weekend di dicembre accoglierà tutti i bambini e raccoglierà le loro letterine.

Diverse sono già state e saranno le iniziative solidali in tempo di Natale a Bassano del Grappa, anche in collaborazione con associazioni che operano nel territorio. Sono stati regalati, ad esempio, momenti felici a tutti i bambini delle scuole e degli asili del Bassanese offrendo loro in omaggio 1500 biglietti dell’amato trenino che fa il giro panoramico della città, come ha ricordato Elena Scotton. In centro storico, l’orario di accensione delle luminarie è stato ridotto. Anche Babbo Natale ha cambiato postazione: la sua Casa Incantata, meravigliosamente addobbata, ha trovato sede nella Loggia di Piazza.

Quello di Marostica vuole essere «un Natale di meno luci e di più gratuità, – ha sottolineato Marisa Lunardon – una sorta di investimento emozionale per arrivare al cuore della gente». Il progetto solidale prevede infatti di devolvere una parte del contributo della Fondazione attraverso una donazione ai servizi sociali del Comune affinché venga destinata in buoni per l’acquisto di generi alimentari per i gruppi familiari particolarmente in difficoltà del territorio. In centro storico, poi, verranno allestite aree verdi con dei piccoli boschetti illuminati e un tappeto rosso sotto i portici, mentre nelle giornate dell’ 11 e 18 dicembre ci saranno i mercatini natalizi, artisti di strada e laboratori didattici per i bambini.

A Schio, il programma di Natale 2022, in collaborazione con l’associazione di commercianti Cuore di Schio, prevede diverse iniziative all’insegna della sostenibilità. «In particolare, abbiamo dirottato il contributo al mondo dell’istruzione con l’iniziativa “Uno scontrino per la scuola”», ha detto Guido Xoccato. I mercatini di Natale, che saranno sparsi nelle vie del centro storico per favorire percorsi di visita, ad esempio, riserveranno spazi alle associazioni e alle scuole del territorio affinché abbiano la possibilità di raccogliere fondi. L’albero allestito sotto il Duomo sarà più contenuto (8 metri rispetto ai 13 di prima) e sarà illuminato con orario ridotto. Ma la grande novità sarà il concorso a premi “Compra e vinci nel cuore di Schio”: con una spesa minima di 5 euro presso i negozi aderenti all’iniziativa (oltre 90 attività), si potrà partecipare all’estrazione di buoni spesa per un montepremi complessivo di 5 mila euro.

Confcommercio del Mandamento di Thiene devolverà parte del contributo erogato dalla Fondazione in buoni spesa ai servizi sociali del Comune di Thiene. Un’altra parte sarà dedicata alle attività volte a riscoprire il valore delle tradizioni locali e a condividere con i bambini il vero spirito natalizio. Verrà organizzato, ad esempio, il Trenino per i bambini a Thiene e a Zugliano. A Thiene verrà posizionata la Casa di Babbo Natale e nei fine settimana di dicembre ci saranno eventi itineranti e canti natalizi. Marano propone l’iniziativa “Babbo Natale Corri e Cammina”, il concerto di Natale, lo spettacolo di parkour a tema natalizio, il presepe vivente e vari spettacoli per i più piccoli. A Breganze è previsto il mercatino di Natale dedicato ai bambini, che invece a Sarcedo si caratterizzerà con i tradizionali eventi per le famiglie. «Ringraziamo la Fondazione – ha sottolineato Vittorio Santacatterina – per mezzo della quale riusciamo a dare così anche un grande messaggio di unione».

«Natale è da sempre vissuto come un momento magico di incontri, di riflessioni, ma anche di sinergie, – ha concluso Roberto Xausa, presidente della Fondazione Banca Popolare di Marostica/Volksbank – vicine a chi affronterà il periodo festivo con le difficoltà imposte dal momento che viviamo. La Fondazione, riprendendo quanto da tempo sta promuovendo, anche quest’anno ha creato un tavolo di coordinamento tra le associazioni del commercio per condividere modalità e forme di intervento a favore delle fasce fragili della nostra gente. Uniti per un Natale più sereno e solidale: questo è il nostro obiettivo. La risposta è stata unanime e molto convinta. Questo momento storico obbliga tutti noi ad affrontare serenamente le prossime festività, ma con uno sguardo rivolto più alle cose sostanziali, piuttosto che ai tanti futili richiami dettati dalle leggi del consumismo».