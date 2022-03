Nasce Dababox, la startup scledense che sfida i colossi del food delivery

La pandemia ha messo a dura prova il mondo della ristorazione ma a soccorso delle imprese arriva il digitale che mette al lavoro gli chef a rischio esubero aprendo la porta a nuovi mercati come quello del food delivery. È questo lo spirito con cui è nata Dababox, startup scledense che realizza e consegna a domicilio piatti pronti salutari e bilanciati. Un’idea nata da Mirco Froncolati, presidente del settore alimentare e ristorazione di Cna Veneto e socio di Gimmi Ristorazione, che ne ha raccontato l’ideazione e il lancio ai microfoni di Radio Eco Vicentino.

La strategia nasce dalla necessità di riavvicinare alla ristorazione di qualità quell’ampia fetta di clientela perduta durante i mesi della pandemia, raggiungendola direttamente a casa. “Il food delivery è da diversi anni un business in grande espansione – spiega Froncolati – e non nego che l’idea ce l’avevo in mente già da prima della pandemia. Poi questa tempesta perfetta ci ha messo tutti nelle condizioni di trovare una via d’uscita alle chiusure e ai cali di lavoro che tuttora permangono. Anche noi con le nostre sedi ci siamo trovati ad affrontare il problema dell’esubero di personale di fronte ad un calo sistemico delle presenze, consci dall’altra parte che lasciare a casa persone avrebbe significato per noi perdere professionalità con il rischio di non recuperarle più, oltre naturalmente a mettere in difficoltà famiglie intere. Così ho capito che era arrivato il momento di tirare fuori dal cassetto quel sogno e trasformarlo in realtà”.

È nata così la piattaforma Dababox, un vero e proprio progetto di educazione alimentare via web, per tornare a riappropriarsi del “mangiar bene” tipico dei ristoranti senza rinunciare all’aspetto salutare. Il punto di partenza del percorso Dababox è infatti il calcolo del Tdee (Total Daily Energy Expenditure), l’indice del nostro fabbisogno energetico quotidiano, che viene tradotto in una serie di proposte sulla base di tre menu (Balance, Active e Daily) e un’offerta di oltre 70 piatti completi tra cui scegliere, da ricevere comodamente a casa.

“Dietro al nostro staff – prosegue Froncolati – c’è un intero team di nutrizionisti che elabora regolarmente le proposte per fornire attraverso i piatti tutti gli elementi necessari in una dieta equilibrata, elaborati però in modo da non dover rinunciare al gusto. Il target è trasversale: dai lavoratori che vogliono mangiare bene e in modo vario durante la pausa pranzo alle persone attente alla linea, da quelle che semplicemente non hanno più la possibilità o il tempo di cucinare a chi vuole ricostruire il proprio benessere a partire dall’alimentazione”.

Grazie al supporto dell’associazione sono partiti i contatti con i professionisti della nutrizione con cui sono stati elaborati i menu; in seconda battuta è stato definito l’approccio strategico per la vendita e la consegna, che deve seguire precise regole per il rispetto dell’integrità degli alimenti.

“La nostra è una consegna particolare, che avviene dalla partenza fino a destinazione su mezzi refrigerati con temperatura costante di 4 gradi, come previsto dalla legge sul trasporto di cibi freschi. E questo è un tipo di precauzione che non tutti i produttori o vettori di consegna sono in grado di assicurare. Il lavoro in tandem con CNA ci ha permesso di avviare un percorso sicuro e controllato, con costi sostenibili e definendo un forecast attendibile sugli sviluppi del nostro mercato”.

Per la startup scledense la sfida davanti è di quelle impegnative: competere con i grandi colossi del food delivery provando a portare il marchio dell’alimentazione sana made in Veneto a livello nazionale. “Partiamo con una copertura sul Triveneto – conclude Froncolati –, puntando a espanderci rapidamente nel centro Italia con una proposta di ricette non solo ‘healthy’ ma anche in grado di raccontare la nostra tradizione territoriale. Non sarà facile perché lo scenario è affollato da molti altri brand commerciali, ma Dababox può contare su un’esperienza nel settore di più di 50 anni. E naturalmente su CNA».

Per informazioni: dababox.it | FB-Instagram: @dababoxofficial