Pulviscolo di sabbia del Sahara sui cieli europei e veneti, ma nel Nordest senza pioggia

Il cielo che tende al giallo oggi lo ha mostrato chiaramente: in Veneto sono in arrivo correnti di Scirocco che porteranno con sé pulviscolo di sabbia dal Deserto del Sahara.

Le previsioni meteo avevano annunciato, in effetti, che una bassa pressione tra nord Africa e penisola Iberica avrebbe favorito l’afflusso di correnti miti verso il nord Italia, con qualche passaggio nuvoloso ma senza precipitazioni. L’approfondimento di questa depressione e l’innalzamento di un anticiclone africano all’altezza del Mediterraneo centrale, sta comportando la risalita di correnti calde sciroccali, che portano con sé un buon quantitativo di sabbia sahariana: le zone più colpite dal fenomeno saranno quelle alpine centro-occideentali, Sicilia, Sardegna e le regioni tirreniche.

Il fenomeno si intensificherà domani, mercoledì, e giovedì e gli Stati più esposti saranno comunque quelli dell’Europa occidentale, in particolare i versanti mediterranei di Francia e Spagna. In Veneto il cielo colorato di arancione sarà meno evidente e non è previsto l’arrivo della tanto agognata pioggia: il pulviscolo sabbioso rimarrà infatti in alta quota, con un cielo rossastro e opaco; raramente le particelle riusciranno a cadere al suolo con gocce di acqua e queste non dovrebbero interessare in ogni caso il Veneto.