Ottant’anni fa diventammo donne e uomini liberi: non dimetichiamo la sofferenza di allora

Se non si tiene presente questo quadro d’insieme e queste cause (un ventennio di dittatura), non si capiscono nemmeno i fatti più discussi che oggi troppo spesso si tende raccontare isolandoli dal contesto. Detta terra terra, in un’epoca che fu molto violenta in generale, si pretende che i partigiani fossero immacolati tralasciando le brutalità e il terrore imposto da chi vessò e terrorizzò la popolazione per vent’anni con la dittatura di Mussolini.

Usiamo allora questa giornata per studiare la storia locale, e facciamo un punto e a capo: la libertà di oggi è frutto del coraggio di tanti giovani, uomini e donne di allora, ma anche di tutte – davvero tutte, nessuna esclusa – le sofferenze di quegli anni.