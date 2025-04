Previsioni 25-27 aprile: instabilità montana, massime in pianura fino a 23°C

Situazione generale

Correnti fresche ed instabili scendono dal nord Europa verso l’Italia nord orientale. Questa lunga fase instabile non è ancora terminata. Tuttavia sul vicentino i piovaschi col passare dei giorni saranno delimitati più che altro alle zone montane. In pianura saranno frequenti i momenti soleggiati con temperature diurne gradevoli al di sopra dei 20 gradi.

Venerdì 25 aprile

Un rapido impulso perturbato transiterà sulla nostra provincia all’alba. Le schiarite però si affacceranno velocemente in mattinata a partire dal vicentino occidentale in estensione verso est. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori prealpini associata a rovesci o deboli temporali che verso sera potranno interessare anche le zone di alta pianura. Attesi 5-15 mm di pioggia su alto vicentino. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 10 e 22 gradi.

Sabato 26 aprile

Giornata variabile, dove vedremo le maggiori schiarite in mattinata soprattutto in pianura dove grazie al soleggiamento le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi. Nel pomeriggio debole attività cumuliforme sui monti con qualche locale piovasco. Valori termici in linea col periodo.

Domenica 27 aprile

Poco nuvoloso in pianura per tutto il giorno con clima ottimo per attività all’aria aperta. Nelle ore pomeridiane possibile instabilità sui rilievi con locali e brevi rovesci. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Per la prossima settimana ci sarà un rinforzo dell’alta pressione sul nord Italia. Questo determinerà maggiore stabilità del tempo sul vicentino e un aumento termico con valori oltre le medie del periodo a partire da mercoledì.