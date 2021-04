L.R. Vicenza – Lecce 1-2. Le pagelle tifose

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

GRANDI: incassa due gol non per colpa sua, però non pare particolarmente reattivo.

LETARGO 6

CAPPELLETTI: il primo gol purtroppo gli pesa un po’ sulle spalle avendo perso l’uomo per il resto dovrebbe provare a spingere ma si contano in una mano le sue proiezioni in avanti.

SPAESATO 5

BERUATTO: Nel lato propositivo nulla da dire pur non riuscendo a bucare gli avversari con regolarità, è dietro che soffre.

SMUSSATO 5

PADELLA: Su tutti i gol appare lui che doveva fare qualcosa, ma non la fa.

Per il resto benino, ma ripeto gli pesano i gol.

MURETTO 5

PASINI: Salva sulla linea un gol, soffre come tutti i compagni di reparto.

MENO PEGGIO 5,5

ZONTA: Partita dove corre, soffre e di fatto non fa che coprire senza presentarsi in avanti o costruire.

PRUDENTE 5

RIGONI: Fatica anche lui, ci mette l’esperienza ma li in mezzo è chiara la supremazia avversaria.

NERVOSO 5,5

CINELLI: Forse il migliore del centrocampo dove oltre alla consueta legna, e alla tanta copertura prova a costruire qualcosa.

BENE 6

GIACOMELLI: Ci prova, si propone e distribuisce palle interessanti.

Viene massacrato a fine partita ma vuole rientrare in campo.

MATURO 6

GORI: Non si vede quasi mai nel vivo del gioco, sportella ma nulla più.

ACERBO 5

JALLOW: ci prova, trova un gol che per onore della cronaca se non fosse stato deviato non avrebbe trovato la traiettoria vincente, ma ben lo stesso.

RISVEGLIATO?? 6

VANDEPUTTE: E’ entrato, ha sbagliato un probabile gol ma non ditemi che è colpa sua il secondo gol. In 4 avrebbero potuto fermare l’avversario.

IRRICONOSCIBILE 5

DI CARLO: Squadra che fa la sua partita soffrendo.

Prova a vincere la partita dopo il pareggio, purtroppo i cambi non pagano.

AMMARATO 5