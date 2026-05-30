Al palazzo delle Poste una mostra sullo statista Alcide De Gasperi

È stata inaugurata ieri, sabato 30 maggio, la mostra “Servus Inutilis – Alcide De Gasperi e la politica come servizio” dedicata al grande statista italiano al Palazzo delle Poste a Vicenza in contra’ Garibaldi alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, del prefetto Filippo Romano, del vescovo Giuliano Brugnotto e del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin.

Gli interventi, e il percorso espositivo, sono stati introdotti da Sandro Pupillo, Capo di Gabinetto del Comune di Vicenza.

«Questa mostra, realizzata dalla Fondazione De Gasperi, nasce in occasione del 70º anniversario dalla morte di De Gasperi ed intende anche trasmettere un messaggio profondo: il valore dell’identità – come ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai -.Approfondendo la figura di De Gasperi si comprende come il suo essere un uomo di confine, aspetto che accomuna altri padri fondatori dell’Europa come Adenauer e Schuman, gli abbia permesso di sviluppare una particolare sensibilità verso l’alterità nei confronti di comunità che vivevano a pochi chilometri di distanza. Una consapevolezza che ha contribuito a porre le basi per la tutela delle minoranze linguistiche.

Riferendosi poi al percorso di integrazione europea, Possamai ha osservato come l’Europa abbia attraversato una lunga fase di crescita e consolidamento, che dal 2007 ha subito un brusco rallentamento. «Per questo motivo questa mostra è particolarmente importante: grazie ai pannelli descrittivi e fotografici e a un video di approfondimento, ci permette di conoscere meglio il nostro passato e di riflettere sul valore dell’appartenenza alla Repubblica».

La mostra è inoltre arricchita dal video “De Gasperi, visionario e costruttore” (durata 11 minuti), che offre una sintesi efficace della sua eredità politica e morale, evidenziando il ruolo determinante svolto nella ricostruzione democratica dell’Italia e nella nascita del progetto europeo.

L’esposizione rimane aperta fino a mercoledì 10 giugno alle 10 alle 18 al Palazzo delle Poste in contra’ Garibaldi 18. Ingresso libero

Informazioni: Mostra-Servus-inutilis.-Alcide-De-Gasperi-e-la-politica-come-servizio.

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