Torna Terrestri estate all’Astra di Vicenza

Con la stagione estiva prende avvio una nuova edizione di “Terrestri d’estate”, la rassegna diffusa ideata e curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza, che mette in relazione arti performative, paesaggio e comunità. Teatro, musica e performance animeranno Vicenza e il giardino del Teatro Astra, favorendo un’esperienza condivisa con un pubblico intergenerazionale, famiglie e bambini.

La rassegna si arricchisce di un programma di itinerari aperti anche al turismo internazionale in lingua inglese e tedesca, con un cartellone pensato per tutte le età, che fonde arte, cultura e turismo sostenibile alla scoperta della città, attraversando siti storici e contesti naturali di interesse paesaggistico.

Cinque le linee che attraversano il programma 2026: le Serate Terrestri, dedicate al teatro contemporaneo; Famiglie Curiose, il percorso dedicato a bambini e famiglie; i Silent Play; La Corte dei Bambini, realizzata in collaborazione con il Comune di San Vito di Leguzzano; e il Carpaneda Ecofestival, che tornerà nel bosco urbano a ovest di Vicenza con la sua quarta edizione.

«La nona edizione di Terrestri d’estate si conferma un appuntamento centrale nel palinsesto culturale estivo di Vicenza — dichiara Ilaria Fantin, Assessore alla Cultura, al Turismo e all’Attrattività del Comune di Vicenza —. Questo cartellone non è solo una rassegna di spettacoli, ma un vero e proprio modello di valorizzazione del territorio che unisce la cultura, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Grazie alla straordinaria sinergia con La Piccionaia, riusciamo a portare il teatro contemporaneo e le attività per le famiglie fuori dai luoghi convenzionali, accendendo i riflettori sul cuore storico della città. In un’estate che guarda sempre più anche all’attrattività internazionale grazie alle proposte multilingue, ‘Terrestri d’estate’ dimostra come l’arte possa essere uno strumento accessibile e inclusivo, capace di far dialogare generazioni diverse e di farci riscoprire la nostra comunità con occhi nuovi».

IL TEATRO CONTEMPORANEO TRA LINGUAGGI SPERIMENTALI E RIFLESSIONI IRONICHE: SERATE TERRESTRI

Cinque appuntamenti nel giardino del Teatro Astra compongono il cuore serale della rassegna, portando sul palco collettivi artistici tra i più interessanti della scena teatrale contemporanea, con testi originali, linguaggi sperimentali e riflessioni ironiche e profonde sul presente.

Giovedì 25 giugno 2026 alle 21.30 si apre con “Troilo e Cressida – L’Iliade raccontata da Shakespeare” de I Sacchi di Sabbia. Lo spettacolo propone una rilettura della guerra di Troia filtrata dall’universo shakespeariano, dove il conflitto lascia spazio a una tragicomica parodia della pace.

Giovedì 2 luglio alle 21.30 la compagnia pluripremiata, vincitrice del Premio UBU 2025 per Place Of Safety, Kepler-452 presenta “Album”, un lavoro dedicato alla memoria e al suo sbiadire: fisiologico, materiale e sociale. Uno spettacolo costruito, con un allestimento speciale site-specific, attraverso immagini, ricordi e testimonianze raccolte in diverse parti d’Italia e d’Europa.

Giovedì 9 luglio alle 21.30 i Fratelli Dalla Via portano in scena il nuovo lavoro “Antropocene e altri pocèti”, prodotto da La Piccionaia, una riflessione sul cambiamento climatico e sul rapporto tra essere umano e paesaggio, attraversata dalla comicità tipica della compagnia.

Giovedì 16 luglio alle 21.30 la compagnia guidata da Pietro Cerchiello presenta “Concerto per uno sconosciuto”, spettacolo vincitore del Premio Scenario 2025, nato da un’esperienza reale: un cammino di 460 chilometri lungo il Kungsleden, nel nord della Svezia. Un racconto sul desiderio di partire, cambiare e ritrovare sé stessi.

A chiudere il percorso, giovedì 23 luglio alle 20.30, sarà “Noi siamo un minestrone” del Teatro delle Ariette, un gruppo storico ed eroico di teatranti e contadini che fondano la loro voce teatrale nella concretezza materiale dell’esperienza e della tradizione della loro terra. L’esperienza, conviviale e partecipata, è per sessanta spettatori, tra racconto, cibo e condivisione.

In attesa degli spettacoli serali, AstraBistrò, in collaborazione con Nuovo Bar Astra e Rudnik Osteria Balcanica, accompagnerà il pubblico in una cena sotto il glicine con dj set e un tempo conviviale pensato per abitare insieme lo spazio del teatro anche oltre la scena, con i dj Tigger Sound System, Ellem, Leezza e Magenta.

Il programma si arricchisce con due serate organizzate in collaborazione con Nuovo Bar Astra, in occasione del suo 25° anniversario: venerdì 3 luglio 2026 ore 21.30 proiezione del docufilm “La Leggenda di Zagor” e domenica 5 luglio alle 21.30 il live di Sibode Dj.

TRA FIABE, MUSICA E IMMAGINAZIONE: FAMIGLIE CURIOSE

Nel giardino del Teatro Astra torna anche “Famiglie Curiose”, il percorso dedicato a bambini, bambine e famiglie, propone un percorso dove la fiaba e protagonista.

Sabato 20 giugno 2026 alle 21 va in scena “Cappuccetto Rosso: nella pancia del lupo” di Altri Posti in Piedi, spettacolo che rilegge la celebre fiaba a partire dal momento in cui Cappuccetto viene divorata dal lupo, trasformando il ventre dell’animale in uno spazio di crescita e trasformazione.

Sabato 27 giugno alle 21 Burambò presenta “Cenerentola 301”, spettacolo, vincitore del premio Eolo Award 2026, di pupazzi in gommapiuma e attore, dove i personaggi della fiaba sembrano prendere vita propria e mettere continuamente in discussione il confine tra realtà e immaginazione.

Sabato 11 luglio alle 19 SMIRK Theater, prodotto da La Piccionaia, porta in scena “Alice sconcertante”, teatro musicale per bambini ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, della durata di trenta minuti.

A chiudere la rassegna, sabato 18 luglio, sarà “Momo, il dio della burla” del Teatro Medico Ipnotico, spettacolo di burattini dedicato alla figura mitologica di Momo, dio della burla, tra magia, comicità e trasformazione.

NEL PAESAGGIO URBANO E NATURALE: SILENT PLAY E ITINERARI

Prosegue anche nel 2026 il percorso dedicato ai Silent Play e agli itinerari immersivi nel paesaggio urbano e naturale.

“Il teatro nascosto”, con partenza dal Teatro Astra, sarà proposto venerdì 19 giugno e venerdì 3 luglio alle 18.30.

“Geometrie palladiane”, con partenza dalle Scalette di Monte Berico, andrà in scena venerdì 26 giugno e venerdì 17 luglio alle 18.30.

Tornerà inoltre “La porta d’acqua”, il Silent Play in packraft sul Retrone, in programma sabato 1 agosto e sabato 5 settembre alle ore 9 e alle 15, con partenza dal Teatro Astra.

“La porta d’acqua” e “Geometrie palladiane” sono disponibili in lingua italiana, inglese e tedesca.

LA CORTE DEI BAMBINI A SAN VITO DI LEGUZZANO

“La Corte dei Bambini”, realizzato in collaborazione con il Comune di San Vito di Leguzzano, trasformerà Corte Priorato Gandin in uno spazio dedicato alle famiglie tra laboratori, pic-nic e spettacoli.

Martedì 30 giugno alle 19 La Piccionaia presenta il Silent Play “Il serpente e il dragone”, spettacolo immersivo e interattivo in cui il pubblico è chiamato a partecipare attivamente alla costruzione della storia.

Venerdì 10 luglio dalle 19.30 si terranno laboratori creativi per bambini divisi per fasce d’età, seguiti dal “Pic-Nic in Corte” a cura della Pro Loco San Vito e dal teatro musicale “Alice sconcertante” di SMIRK Theater.

Mercoledì 22 luglio alle ore 19 Alessandro Maione porterà in scena “Tocut”, spettacolo, ispirato a Pezzettino di Leo Lionni, dedicato ai più piccoli che riflette sull’identità, sulla crescita e sull’accettazione di sé attraverso immagini, colori e “pezzettini” di storie.

La partecipazione a tutte le attività sarà gratuita, con prenotazione obbligatoria per Silent Play, laboratori creativi e “Tocut”, che hanno posti limitati.

L’AGROECOLOGIA INCONTRA IL LINGUAGGIO TEATRALE: CARPANEDA ECOFESTIVAL

Dall’11 al 13 settembre 2026 tornerà il Carpaneda Ecofestival, giunto alla sua quarta edizione. Realizzato da La Piccionaia e sostenuto da Fondazione Gabaldo, il festival unisce agroecologia e linguaggi teatrali e performativi, in sinergia con una rete di soggetti attivi nel territorio.

Il programma è co-progettato con Assemblea Casa Carpaneda Bene Comune, Comunità Vicentina per l’Agroecologia, Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani, LIES – Laboratorio per l’inchiesta economica e sociale, VeZ – Veneto Ecologia Z Generation, WTFF – Working Title Film Festival, Rete Gas Vicentina, EQuiStiamo, Ife Collective Bucce Studio, Legambiente Ovest Vicentino APS e Legambiente Vicenza.

Tra le proposte in allestimento: laboratori artistici per bambini, laboratori per adulti dedicati a orticoltura ed ecosomatica, scienza partecipata, performance teatrali itineranti nel bosco, tavole rotonde, assemblee pubbliche, mercato contadino, proiezioni di cortometraggi e itinerari di “critical walking”.

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

Per le Serate Terrestri il biglietto intero è di 12 euro, mentre il ridotto under 30 è di 7 euro. La “Card Terrestri” dà la possibilità di acquistare tre spettacoli a 30euro.

Gli spettacoli di “Famiglie Curiose” hanno un biglietto unico di 5 euro. La visione del docufilm “La leggenda di Zagor” è gratuita e su prenotazione, mentre Sibode dj in prevendita a 5euro, altrimenti 8 euro. I Silent Play sono a posti limitati e su prenotazione:“Il teatro nascosto” e “Geometrie palladiane”: biglietto unico 5 euro – “La porta d’acqua”: intero 25 euro, ridotto under 14 20 euro, quota assicurativa inclusa. La partecipazione a tutte le attività de “La Corte dei Bambini” è gratuita. Informazioni, prenotazioni e prevendite saranno disponibili all’Ufficio del Teatro Astra, in Contra’ Barche 55 a Vicenza e sul sito www.teatroastra.it. Tel. 0444 323725 – info@teatroastra.it.

Paolo Tedeschi

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