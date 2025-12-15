Cambia la raccolta del rifiuto secco: stasera un incontro al Fonato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Importante evoluzione nel servizio di raccolta dell’indifferenziato-secco residuo a Thiene.

Sta per prendere il via infatti la sostituzione di tutti gli attuali 130 contenitori stradali grigi con nuovi contenitori apribili elettronicamente tramite tessera personale e dotati di un sistema di riconoscimento dell’utente, sistema già in uso in altri Comuni dell’Alto Vicentino, che permetterà la futura introduzione della tariffa puntuale, commisurata all’effettiva produzione di rifiuto secco. L’obiettivo è raggiungere una maggiore equità tributaria per i cittadini e ottimizzare la raccolta differenziata.

Ava Alto vicentino Ambiente, in collaborazione con il Comune di Thiene, organizza un ulteriore incontro pubblico per lunedì 15 dicembre ore 20 all’Auditorium Fonato, dopo i quattro appuntamenti di novembre, per illustrare ai cittadini la nuova modalità di raccolta. La serata è rivolto in particolare a chi non ha potuto partecipare ai precedenti incontri. Per ulteriori informazioni: https://altovicentinoambiente.it/

