Sydney, gli attentatori di Bondi Beach: padre e figlio fedeli all’Isis

Il bilancio delle vittime è di 15 persone oltre a uno degli attentatori secondo l’ultimo bollettino, e una quarantina i feriti in quello che per la polizia è stato un attacco terroristico. Tra le vittime c’è anche il rabbino Eli Schlanger.

“I colpevoli sono un uomo di 50 anni e un uomo di 24 anni, padre e figlio”, ha detto il commissario di polizia Mal Lanyon aggiungendo: “Il cinquantenne è deceduto mentre il ventiquattrenne è attualmente ricoverato in ospedale; non risultano altre persone coinvolte e gli agenti non sono più alla ricerca di un terzo soggetto”. Lanyon ha spiegato che il cinquantenne era titolare di porto d’armi da dieci anni e possedeva sei armi da fuoco separate, la stessa quantità rinvenuta sulla scena della sparatoria. “Le indagini balistiche e forensi stabiliranno se quelle sei armi da fuoco sono le sei che erano state concesse in licenza a quell’uomo”.