Elezioni, i dati dell’affluenza nel Vicentino alle ore 12: ha già votato il 22,54%

Ore 12.45. Alta l’affluenza alle elezioni politiche nel vicentino alle ore 12: 22,54%, di pochissimo inferiore al 22,89% del 2018. E’ la provincia del Veneto con l’affluenza più alta. La media regionale è 22,07%.

I Comuni dove finora si è votato di più, in terra berica, sono Breganze e Pozzoleone (sopra il 28%), quelli in cui l’affluenza finora è più bassa sono Foza (17,80%), Valli del Pasubio (18,35%) e Campiglia dei Berici (18,46%) e Camisano Vicentino (18,79%).

Alle 12 nelle 111 sezioni elettorali del Comune di Vicenza risulta aver votato il 22,92 % degli elettori per la Camera dei Deputati. I dati sono pubblicati alla pagina comune.vicenza.it/ elezioni dove saranno reperibili anche quelli relativi all’affluenza alle 19 per la Camera dei Deputati, il totale votanti alle 23 per la Camera dei Deputati e per il Senato e i risultati dello spoglio. Le informazioni per gli elettori del Comune di Vicenza sono pubblicate alla pagina comune.vicenza.it/ uffici/cms/ elezionipolitiche25settembre20 22.