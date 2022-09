Elezioni, vince il centrodestra: Giorgia Meloni sarà premier. Al centrosinistra solo il 26,22%

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà il centrodestra a guidare l’Italia per i prossimi anni. Al termine delle elezioni politiche di ieri (domenica 25 settembre) la vittoria – ampiamente annunciata – è andata a Fratelli d’Italia con la leader Giorgia Meloni che esulta insieme ai suoi simpatizzanti: “L’Italia ha scelto un governo di Centrodestra a guida FdI e noi governeremo per tutti” ha detto a risultato acquisito. Un risultato che premia il suo partito ma anche tutta la coalizione, nonostante il crollo della Lega che ottiene solo il 9% delle preferenze. Dovrà fare i conti con un’altra grande sconfitta invece il centrosinistra che ottiene il 26,22%. Mentre vanno oltre le aspettative Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, fermo al 15,31%.

Che sarebbe stata una tornata elettorale nel segno del Centrodestra era chiaro da tempo. D’altronde i sondaggi non lasciavano dubbi, con Giorgia Meloni che è sempre stata davanti a tutti nelle ultime settimane. Dietro, a debita distanza, il centrosinistra ed Enrico Letta che ha preferito non commentare il risultato delle urne. Intanto i risultati delle elezioni politiche italiane sono arrivati anche all’estero: con una breaking news sul proprio sito e su Twitter, è stata la Bbc passate le 23 la prima testata internazionale a dare conto degli exit poll. Per il Financial Times l’Italia rischia ma, scrive il quotidiano, “non è un balzo nell’estremismo”.

Se sarà così lo dirà solo il tempo. Un tempo che non sarà più politicamente presente – almeno dal punto di vista operativo – nella vita di Luigi Di Maio, sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta dal candidato del Movimento 5 Stelle Sergio Costa. Proprio quel Movimento che il ministro degli Esteri aveva abbandonato per fondare un suo partito. La politica entra invece nel quotidiano di Ilaria Cucchi, candidata del centrosinistra ed eletta a Firenze. Il presidente della Lazio Claudio Lotito passa invece in Molise. Torna Silvio Berlusconi: il presidente di Forza Italia ha vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% e sarà di nuovo un senatore.