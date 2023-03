Non ce l’ha fatta il parroco di Val Liona: a 18 giorni dal malore morto don Alfredo Grossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non ce l’ha fatta don Alfredo Grossi: il parroco dell’unità pastorale di Val Liona, colpito lo scorso 14 febbraio da una ischemia cerebrale mentre era in canonica a San Germano dei Berici, è morto nella notte fra venerdì 3 e sabato 4 marzo all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

61 anni, don Alfredo, il giorno del malore che l’ha colpito era atteso per la messa nella chiesa di San Martino, nella frazione di Villa del Ferro. Non vedendolo arrivare, i parrocchiani si sono preoccupati, tanto più che il telefono squillava a vuoto, e sono andati a cercarlo in canonica a San Germano. Non ricevendo risposta al suono del campanello, hanno allertato i vigili del fuoco, che una volta entrati in canonica hanno trovando don Alfredo stramazzato a terra, anche se ancora cosciente. L’ambulanza aveva poi provveduto al trasporto in terapia intensiva all’ospedale di Vicenza, dove però purtroppo, a distanza di 18 giorni, è avvenuto il decesso.