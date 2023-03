Firenze, folla al corteo antifascista. Schlein in piazza con Landini e Conte

che ha organizzato la manifestazione insieme a Cisl e Uil. In ogni caso, ilandato in scena aè stato un successo inatteso. “Non può essere morale chi è indifferente”, recita uno degli striscioni esibiti tra la folla che intona cori contro il fascismo. Il riferimento è all’avvenuta lo scorso 18 febbraio ai danni di un gruppo di studenti del, per mano di alcuni militanti di Azione studentesca, movimento di estrema destra.In corteo ci sono studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie., alla sua prima uscita pubblica. La leader dem si è fatta strada tra i manifestanti insieme ale con quest'ultimo ha incontrato anche il leader M5sPresente anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e quello dei Verdi Angelo Bonelli.. “Questa straordinaria partecipazione è il vero antidoto a quella indifferenza che non ci può essere” afferma la neo segretaria del Pd dicendosi “molto felice” della presenza di una grande delegazione del Partito democratico, del Movimento cinque Stelle, di altre forze civiche e della sinistra ecologista. “Credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo”. “Il messaggio di oggi da questa piazza è chiaro – sottolinea ancora – quei metodi violenti non passeranno, quei metodi squadristi non passeranno, troveranno questo cordone di solidarietà umana a difesa della scuola come presidio di cultura antifascista, come primo grande luogo di emancipazione sociale, di contrasto ad ogni forma di diseguaglianza, di contrasto alla povertà educativa”.

In piazza anche Annalisa Savino, la preside del Liceo Leonardo Da Vinci, autrice di una lettera divenuta virale, contestata dal ministro Giuseppe Valditara, in cui citava Gramsci e il pericolo dell'indifferenza agli attacchi di stampo fascista.