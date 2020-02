Quasi 110 mila euro a sostegno dello sport. Beneficiarie le associazioni bassanesi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ammonta esattamente a 109.400 euro la cifra stanziata dal comune di Bassano di Grappa per l’anno 2019 a favore delle associazioni sportive del territorio. A cui vanno aggiunti i 70 mila euro già distribuiti per il progetto “Benessere in acqua” per proporre i corsi di nuoto gratuiti destinati a oltre 800 bambini e alle categorie delle persone con disabilità, over 65 e bimbi da 0 a 3 anni. Un sostegno importante in termine di contributi per le Asd che offrono un ventaglio di possibilità di tenersi in forma, a livello agonistico ma anche amatoriale, e soprattutto che coinvolgono le giovani generazioni.

Di fatti oltre il 50% dei contributi è stato assegnato seguendo il criterio della promozione delle pratiche sportive giovanili tra i minorenni e i ragazzi – 60 mila euro – mentre i restanti sono stati devoluti a sostegno dei club che hanno organizzato nel corso dell’anno 2019 manifestazioni ed eventi nel territorio. Valorizzando così Bassano sotto due diversi piani: quello socioculturale e quello turistico-economico.

In particolare, hanno potuto accedere al contributo per l’attività giovanile le società che, tra i loro iscritti, contassero under 16 residenti a Bassano del Grappa o atleti diversamente abili di qualsiasi età, anche non residenti in città. A rientrare in questi requisiti sono stati complessivamente 1924 tra bambini ragazzi: tra loro è stata suddivisa la somma di 60 mila euro che ha permesso alle associazioni di ricevere circa 31 euro per ciascun ragazzo rientrante nel progetto.

Flussi di denaro ovviamente graditi e in certi casi necessari alle entità locali di promozione dello sport per garantirne la sopravvivenza e, quindi, la funzione sociale che rappresentano nel territorio.